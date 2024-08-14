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انفوجرافيك
أبرز عمليات كتائب القسام في الأغوار الفلسطينية؟
14 اغسطس 2024 . الساعة: 01:33 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/296130
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