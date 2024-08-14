حماس: موافقة أمريكا على صفقة سلاح (إسرائيلية) تأكيد على شراكتها الكاملة في إبادة شعبنا

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن موافقة الإدارة الأمريكية على صفقة أسلحة جديدة للكيان الصهيوني بقيمة عشرين مليار دولار، وتشمل طائرات حربية وصواريخ وذخائر مدفعية، تأتي في إطار "الدعم اللامحدود والتبنّي الكامل للسلوك الوحشي العدواني لهذا الكيان المارق عن الأنظمة والقوانين الدولية".

وأوضحت "حماس"، في بيان صحفي، تلقته "الرسالة نت"، اليوم الأربعاء، أن تواصل دعم الإدارة الأمريكية المالي والعسكري للكيان الصهيوني، يؤكد مجددًا أنها "شريك كامل في حرب الإبادة والتطهير العرقي والمجازر الوحشية ضد شعبنا الفلسطيني".

وشددت على أن كل خطوات دعم وإسناد كيان الاحتلال المارق، في جرائمه وانتهاكاته، واستهتاره بالقوانين الدولية والأعراف الإنسانية؛ "لن تضمن للكيان الصهيوني أمناً أو نصراً".

وأشارت "حماس" إلى أن "شعبنا الفلسطيني وشعوبنا العربية والإسلامية وقوى المقاومة وكل أحرار العالم، سيواصلون التصدي له ولجرائمه حتى دحره عن أرضنا".

ووافقت وزارة الدفاع الأمريكية، مساء الثلاثاء، على بيع أسلحة لـ"إسرائيل" ضمن صفقة قيمتها 20 مليار دولار تشمل طائرات مقاتلة من طراز "إف-15" ومركبات مدرعة وقذائف دبابات وصواريخ جو-جو.

وقالت صحيفة /هآرتس/ إن "الحديث يدور عن صفقة تمت بحثها بين كبار المسؤولين في إسرائيل والولايات المتحدة، ومع شركات تصنيع الطائرات".