(ستاربكس) تقيل رئيسها التنفيذي بعد أداء (سيئ) للشركة.. ما علاقة المقاطعة؟

أعلنت شركة ستاربكس الأمريكية، الأربعاء، أن لاكسمان ناراسيمهان سيتنحى عن منصبه بأثر فوري، بعد عام واحد فقط من توليه له، في وقت تواجه فيه الشركة تحديات مرتبطة بأدائها.



وذكرت "ستاربكس" في بيان، أنها عينت الرئيس التنفيذي لشركة "تشيبوتلي" براين نيكول، ليكون رئيس مجلس إدارتها ومديرها التنفيذي الجديد، اعتبارا من 9 أيلول/ سبتمبر المقبل.



نيكول، الذي سيكون الرئيس التنفيذي الرابع لشركة ستاربكس في غضون عامين فقط، يقود حالياً سلسلة الأطعمة المستوحاة من المطبخ المكسيكي منذ عام 2018.

إعلام عبري: الشاباك يعتقل مسؤولا كبيرا في مؤسسة طبية بتهمة "المساس بأمن الدولة "تأتي هذه التطورات في ظل تحديات تواجهها الشركة، مرتبطة بشكل رئيس بتبعات تعرضها لمقاطعة في عدة مناطق في العالم، بسبب اتهامها بدعم "إسرائيل" التي تشن حربا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



وسهم ستاربكس متراجع بنسبة 17.8 بالمئة منذ مطلع العام الجاري حتى عشية إقالة "ناراسيمهان" من منصبه، وبالتحديد في ختام جلسة الاثنين الماضي، إلى 77 دولارا للسهم، مقارنة بأكثر من 96 دولاراً في نهاية تعاملات 2023، بحسب وكالة "الأناضول".



إلا أن سهم ستاربكس قفز 24 بالمئة في جلسة الثلاثاء فقط، بعد إعلان تعيين نيكول رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة، بسبب النجاحات التي حققها في "تشيبوتلي".



ومنذ الربع الأخير من العام الماضي، انخفضت مبيعات السلسلة 3 بالمئة عالميا في المتاجر المفتوحة، بما في ذلك انخفاض 2 بالمئة في سوقها المحلية في أمريكا الشمالية.



وتعكس معاناة ستاربكس إرهاق المستهلك من الأسعار المرتفعة في سلاسل الأطعمة والمطاعم والمتاجر، بعد سنوات من ارتفاع الأسعار.



وفي آذار/ مارس الماضي، نقل تلفزيون العربية السعودية (حكومي)، أن مجموعة الشايع عملاقة البيع بالتجزئة في منطقة الخليج، وصاحبة امتياز ستاربكس في الشرق الأوسط، تعتزم تسريح أكثر من 2000 من العاملين بها بسبب التضرر من مقاطعة المستهلكين المرتبطة بحرب غزة.

الجيش الأمريكي يعلن انتهاء مهمة الرصيف البحري المؤقت قبالة سواحل غزة وقال موقع "إنترسبت" الأمريكي، إن المقاطعة ضد "إسرائيل تضر بمبيعات ستاربكس وماكدونالدز في جميع أنحاء العالم، حيث سجلت الشركتان انخفاضا في المبيعات والأرباح العالمية هذا الأسبوع".



وبحسب الموقع، فقد أبلغت كل من شركتي ماكدونالدز وستاربكس عن انخفاض في المبيعات والأرباح.. وكلتا الشركتين تلقيان باللوم على المقاطعة من قبل مؤيدي فلسطين وسط الحرب الإسرائيلية في غزة كعامل في نتائجهما الضعيفة.