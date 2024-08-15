نائب سابق بالكنيست لـ(الرسالة): نتنياهو لا يريد وقف الحرب

قال إمطانس شحادة النائب العربي السابق بالكنيست الإسرائيلي، إن رئيس وزراء الاحتلال بينامين نتنياهو لا يريد وقف الحرب، "ويسعى لاتفاق مشروط، يحقق له رغبته الاستمرار في الحرب".

وأكدّ شحادة لـ"الرسالة نت"، أنّ نتنياهو يضع الشروط والعقبات، " قد يظهر مرونة قليلة؛ لكنه سيتمسك بشروطه التي تفشل المفاوضات، بما لا يظهر أنه المسؤول عن افشالها".

وأوضح أن شروط نتنياهو هي مفجرات لاي اتفاق، "لذا لا اتفاءل بتقدم جدي في هذه المفاوضات".

وبين أن نتنياهو يعتمد أسلوب المراوغة لكسب المزيد من الوقت، "هو يعتبر أن وقفها ستطيح به وبموقعه".

وتبدأ اليوم الخميس، جولة لقاءات بين الوسطاء "مصر والقاهرة وواشنطن" في القاهرة والدوحة؛ لاستكمال التباحث حول عقد صفقة لوقف الحرب.

وأكدّت حركة حماس، ضرورة تسليم الوسطاء جدول تنفيذي لما تم الاتفاق عليه، وعدم البدء في مفاوضات جديدة تمنح الاحتلال وقتا إضافيا لممارسة جرائمه.