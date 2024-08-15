الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

القسام: نحمل العدو المسؤولية عما يتعرض له أسراه من مخاطر لممارسته الإبادة ضد شعبنا

الرسالة نت -غزة

حمّل الناطق باسم كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" أبو عبيدة، الاحتلال الإسرائيلي عمّا يتعرض له أسراه بسبب ممارسته الإبادة الجماعية ضد شعبنا. 

وقالت "القسام" في تصريح صحفي، تلقته "الرسالة نت"، اليوم الخميس: "نحمل العدو المسئولية الكاملة عن كل ما يتعرض له أسراه من معاناة ومخاطر، نتيجة كسره لكل قواعد التعامل الإنساني والبشري وممارسته للإبادة الوحشية ضد شعبنا".

وأضافت: إنه "بعد التحقيق في مقتل أحد أسرى العدو على يد حارسه، تبين أن المجند المكلف بالحراسة تصرف بشكل انتقامي خلافاً للتعليمات، بعد تلقيه خبر استشهاد طفلَيه في إحدى مجازر العدو".

وأكدت على أن "الحادثة لا تمثل أخلاقياتنا وتعاليم ديننا في التعامل مع الأسرى، وسنشدد في التعليمات بعد تكرار الحادثة في حالتين حتى الآن".

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/296148

كلمات مفتاحية

القسام حرب غزة الابادة الجماعية الاسرى الاسرائيليون

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر