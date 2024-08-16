8 شهداء بقصف (إسرائيلي) استهدف خيام النازحين في خانيونس

استشهد 6 مواطنين ظهر يوم الجمعة، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على خيمة للنازحين في منطقة المواصي غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

ووصل 6 شهداء لمجمع ناصر الطبي جراء قصف الاحتلال لخيام النازحين في منطقة المواصي والسطر الغربي بخانيونس.

وعُرف من بين الشهداء الذين ارتقوا في قصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي القرارة شمالي مدينة خانيونس: "الطفلة لانا كامل العقاد، الطفلة ريما كامل العقاد، الطفلة ألما كامل العقاد، نورا عبد الكريم العبادلة/العقاد (الأم)".

وفي ذات السياق، استشهد نازحين في قصف استهدف خيمة في شارع البداو بمنطقة السطر الغربي بخانيونس، وهم: "خالد إبراهيم أحمد الفراني، وأحمد خالد إبراهيم الفراني".

وصباح الجمعة، قلص جيش الاحتلال الإسرائيلي المنطقة التي يدعي أنها "إنسانية وآمنة" في مدينتي خانيونس ودير البلح، حيث طلب من سكان عدة مناطق الإخلاء.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40005 مواطنين وإصابة 92401 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.