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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك:

الضابط الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك

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https://alresalah.ps/p/296168

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الاحتلال إسحاق بريك

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