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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
الضابط الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك
16 اغسطس 2024 . الساعة: 05:42 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/296168
كلمات مفتاحية
الاحتلال
إسحاق بريك
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