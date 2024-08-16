الوسطاء ينشرون بيانًا في ختام جولة مفاوضات الدوحة لوقف إطلاق النار بغزة

قال بيان مشترك لقطر وأميركا ومصر، يوم الجمعة، في ختام مفاوضات الدوحة، إن الفرق الفنية ستواصل العمل خلال الأيام المقبلة على تفاصيل تنفيذ مقترح قدمته واشنطن يبني على نقاط الاتفاق التي تحققت خلال الأسبوع الماضي ويسد الفجوات المتبقية بالطريقة التي تسمح بالتنفيذ السريع للاتفاق.

وأضاف البيان المشترك للوسطاء، كما وصل (الرسالة نت)، أن "كبار المسؤولين من حكوماتنا سيجتمعون مرة أخرى في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل، آملين في التوصل إلى اتفاق وفقا للشروط المطروحة اليوم".

وبحسب البيان، فإن الولايات المتحدة وبدعم من مصر وقطر قدمت لـ"إسرائيل" وحركة حماس "اقتراحًا يقلص الفجوات ويتوافق مع المبادئ التي وضعها الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 مايو/أيار وقرار مجلس الأمن رقم 2735".

وأشار إلى أن "اقتراح واشنطن يبني على نقاط الاتفاق بين طرفي المفاوضات بشأن غزة ويسد الفجوات المتبقية بالطريقة التي تسمح بالتنفيذ السريع للاتفاق".

وذكر البيان أنّ "جولة المحادثات كانت جادة وبناءة وأُجريت في أجواء إيجابية"، مشيرًا إلى أنّ "الفرق الفنية ستواصل خلال الأيام المقبلة العمل على تفاصيل التنفيذ، بما في ذلك الترتيبات لتنفيذ الجزئيات الإنسانية الشاملة للاتفاق، بالإضافة إلى الجزئيات المتعلقة بالأسرى".

من جهته، أفاد مصدر قيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) للجزيرة بأنّ ما أبلغت به الحركة عن نتائج اجتماعات الدوحة لا يتضمن الالتزام بما اتفق عليه في 2 يوليو.