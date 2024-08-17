الحكم المحلي لـ(الرسالة): لا يوجد منطقة آمنة بغزة يمكن تقديم الخدمات بها

قال مستشار وكيل وزارة الحكم المحلي بغزة م. زهدي الغريز، إن الاحتلال لم يترك منطقة آمنة، يمكن تقديم الخدمات لها عبر البلديات.

وأوضح الغريز في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، أن تركيز موجات النزوح على المنطقة الغربية جنوب القطاع "المواصي"، لمعرفة الاحتلال أن غالبية المناطق هناك لا يوجد بها شبكة مياه ولا خدمات صرف صحي، ولا يمكن تقديم الخدمات هناك لغياب البنية التحتية اللازمة لذلك.

وذكر أن تركيز النازحين بما يزيد عن مليون و800 ألف نازح في هذه المنطقة، يفاقم من معاناة الطواقم في إمكانية الوصول لهذه المناطق، التي تعد جزءا كبيرا منها "ميتة"، أي انها لا يوجد بها خدمات حتى المياه.

وبين الغريز أن الاحتلال دمر معظم الآبار المتعلقة بالمياه، وهي بحاجة إلى إعادة حفر آبار جديدة، كما لا يوجد وقود لتشغيل المتبقي من الآبار، كما أنّ غالبية الطاقة الشمسية دمرت بفعل العمليات العسكرية للاحتلال.

وأكدّ أن العمليات العسكرية لا تزال متواصلة حتى اللحظة، تكذيبا وتفنيدا لمزاعم الاحتلال بأنه متوقفة.

وذكر الغريز أن موجة النزوح الجديدة، هي اجبار النازحين من ترك المنطقة الوسطى إلى "منطقة ميتة"، ليفاقم معاناة النازحين والسكان.