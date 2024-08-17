الصليب الأحمر لـ(الرسالة): لا مكان آمن للنازحين بغزة

قال المتحدث باسم البعثة الدولية للصليب الأحمر في الأراضي الفلسطينية هشام مهنا، إنّه لا مكان آمن للنازحين بغزة، "قلناها سابقا ونكررها، العمليات العسكرية لم تترك مكانا آمنا، ومعظم الفلسطينيين اليوم يتعرضون للنزوح المتكرر".

وأوضح مهنا لـ"الرسالة نت"، أن إجبار المدنيين للنزوح نحو مناطق مجهولة، وهي مناطق غير آمنة، وتتعرض للعمليات العسكرية.

وذكر مهنا أن المعاناة تتفاقم بفعل أمرين، "النزوح المتكرر، والأوبئة التي تنتشر بكثافة في أوساطهم"، وهذه يعني أن السكان يتعرضون لخطر محدق.

وأضاف "النازحين بين فكي كماشة، بين الموت بالآلة العسكرية أو الموت بالأوبئة".

وجددّ مهنا تأكيده بأن الغالبية العظمى من الفلسطينيين بالقطاع تعرضوا للتهجير، "ما يزيد عن 80% من الفلسطينيين هجروا من منازلهم بالقطاع".