الصحة بغزة: منظمات دولية عديدة توصي بهدنة إنسانية بغزة

قال د. موسى عابد مدير عام الرعاية الأولية بوزارة الصحة بغزة، إنّ مجموعة منظمات دولية تضم "(WHO)، والأونروا، ومنظمات أخرى، مع الوزارة، أطلقت دعوة ونداءً بضرورة اطلاق هدنة إنسانية؛ ليتسنى تلقيح الأطفال بغزة من فايروس "شلل الأطفال".

وأوضح عابد لـ"الرسالة نت"، أن هذه المنظمات وبناء على نتائج الفحوصات التي أثبتت وجود الفايروس في عينات مياه الصرف الصحي، دعت بشكل عاجل لإدخال اللقاحات، وتم توجيه دعوات من المسؤولين الدوليين ينادون بضرورة وضع حد لهذه الكارثة قبل انتشارها.

وذكر عابد أن هناك 645 طفل تحت سنّ العاشرة، يحتاجون للقاح "شلل الأطفال"، وأن دولة الاحتلال حتى اللحظة ترفض ادخال هذه اللقاحات.

وأكدّ استحالة تقديم هذه اللقاحات لكل هؤلاء الأطفال، في ظل استمرار حرب الإبادة والتهجير والترحيل التي تشنها سلطات الاحتلال في مختلف مناطق القطاع.

وبين عابد أنّ المنظمات الدولية لا تزال في طور الدعوات والمطالبات، معربا عن أمله أن تجد ضغطًا دوليًا، خاصة وأن أثر هذا الفايروس لن ينحصر في القطاع لوحده، وأنه قد ينتقل للجوار.

وأشار عابد إلى وجود حالة إيجابية مصابة بالفايروس لطفل، وأن ذلك يعني مع كل حالة مكتشفة هناك مئتي حالة يمكن أن تكون مصابة.