عقوبات انتقامية بحق المعتقلين في عزل سجن (ريمونيم)

قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن إدارة معتقل "ريمونيم"، تفرض عقوبات انتقامية بحق المعتقلين.

وأوضح محامي الهيئة نقلا عن المعتقل مازن القاضي (44 عاما) من مدينة البيرة، والمحكوم بالسجن المؤبد ثلاث مرات و(25 عاما)، أن إدارة المعتقل تتعامل بشكل وحشي مع المعتقلين في العزل، حيث تجبرهم على الجلوس على ركبهم وايديهم مقيدة للخلف ووجوههم باتجاه الحائط، أثناء العدد.

وأشار إلى أن كمية الطعام التي تقدم لهم قليلة جداً وسيئة وخالية من السكريات، ما أفقده نحو 25 كغم من وزنه.

أوضح الأسير القاضي أن كل أسير يمتلك غيارين فقط، ويسمح له بالاستحمام لمدة ربع ساعة، وتقدم لهم كمية قليلة من صابون الاستحمام، ويسمح لهم بالخروج للفورة لساعة واحدة يومياً.

وبين أن إدارة المعتقل تجري تنقلات بين صفوف المعتقلين، وتقوم خلالها باقتحام الزنازين بشكل مفاجئ، وإطلاق قنابل الصوت وغاز الفلفل، والاعتداء عليهم بالضرب.

وأشار القاضي إلى أنه تعرض لاعتداء وحشي في سجن مجدو نهاية شهر أكتوبر الماضي، نتج عنه جرح برأسه، وتضرر العصب في اصبعين من يده اليمنى، وهو بحاجة على علاج.