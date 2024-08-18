الأسرى في (عوفر) يحصلون على الماء 45 دقيقة باليوم

قالت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" في تقرير لها، إن الأسرى الفلسطينيين في سجن "عوفر" الإسرائيلي (شمال فلسطين المحتلة) يحصلون على الماء لمدة 45 دقيقة كل 24 ساعة.

وذكرت الهيئة، في تقريرها الذي نشرته اليوم الأحد، نقلا عن أحد محاميها الذي قام بزيارة السجن مؤخرا، أن "الأوضاع العامة في السجون الإسرائيلية لا زالت صعبة ومعقدة، وتزداد سوءا".

وأضافت أن "الكهرباء تفصل عند الساعة العاشرة ليلاً وحتى ظهيرة اليوم التالي، فيما الطعام سيئ كماً ونوعاً".

ونقلت عن عدد من الأسرى تأكيدهم أنهم "تعرضوا للضرب والتنكيل عدة مرات، وبعضهم اعتدي عليه خلال خروجه لزيارة المحامي، ويعانون جميعاً من تناقص أوزانهم بشكل كبير جراء سياسة التجويع".

وأشار تقرير لـ "هيئة شؤون الأسرى" نشر اليوم، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و100 فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان على غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.