المقاومة تقصف تجمعات الاحتلال في محاور غزة

أعلنت اجنحة المقاومة الفلسطينية، اليوم الاحد، عن قصف تجمعات جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدد من محاور التوغل في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بلاغ عسكري عبر منصة "تليغرام"، إنها استهدفت قوة راجلة مكونة من 10 جنود بقذيفة مضادة للأفراد في محيط الكلية الجامعية بحي تل الهوا جنوب مدينة غزة.

وقالت كتائب القسام، في بلاغ منفصل، إن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة برميلية وأخرى صدمية في قوات الاحتلال المترجلة من الآليات غرب منطقة "الحاووز" غربي مدينة حمد شمال مدينة خانيونس، وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في سلسلة بلاغات، أنها قصفت موقع "مارس" العسكري برشقة صاروخية، وقصفت بصواريخ 107 مقر قيادة وسيطرة تابع لجيش الاحتلال المتوغل شمال شرقي خانيونس.

كما قصفت سرايا القدس بوابل من قذائف الهاون تجمعا لآليات وجنود الاحتلالي شمال مدينة خانيونس، وقصفنا بوابل من قذائف الهاون عيار 60 تجمعا لآليات وجنود الاحتلال شمال مدينة حمد غربي خانيونس.

وضمن معركة "طوفان الأقصى"، تواصل أجنحة المقاومة الفلسطينية تصديها للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع للشهر الـ11 على التوالي.