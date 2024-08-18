مجندو القسام الجدد يخترقون محور نتساريم ويتوعدون: القادم أعظم

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، مشاهد من إغارة لمقاوميها على قوات الاحتلال الإسرائيلي بمحور نتساريم في جنوب حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.

وقالت القسام في الفيديو، إن 4 من مقاتليها تمكنوا من الدخول إلى محور نتساريم الذي يفصل شمال قطاع غزة عن وسطه وجنوبه، والإغارة على قوة إسرائيلية مكونة من جيبين، وتفجير عبوتين بأفرادهما.

وأشارت القسام إلى وقوع اشتباك مع القوة الإسرائيلي أسفر عن سقوط أفرادها بين قتيل وجريح.

وتوثق المشاهد التي بثتها القسام، تسلل عناصر القسام إلى مكان الإغارة، إذ ظهر أحد المقاومين وقال إنه "من تجنيد عام 2024 الذي سيكون مرعبا لإسرائيل"، قبل أن يهدي العملية إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السابق الشهيد إسماعيل هنية.

وتضمنت اللقطات عملية رصد دقيقة لحركة قوات الاحتلال، فضلا عن تجهيز عبوات رعدية وتلفزيونية وزراعتها.

وقبل عملية التفجير، تحصن مقاومو القسام في مكان بالقرب من عملية زرع العبوات ومرور الآليات العسكرية الإسرائيلية، قبل تفجيرها واندلاع موجة انفجارية داخل أحد الجيبات.

ووثق فيديو القسام، آثار الشظايا على زجاج الآليات الأخرى التي أدت إلى توقفها، قبل انسحاب المقاومين إلى أماكنهم بسلام.

وبعد الانسحاب، قال أحد عناصر القسام متوعدا: "سنعيد الكرة وهذه رسالة لنتنياهو والقادم أعظم".

وختمت القسام الفيديو بمشاهد إجلاء أحد قتلى جنود الاحتلال من مكان العملية.