الرئيس الجزائري: جيشنا جاهز بمجرد فتح الحدود.. ومستعدون لبناء مستشفيات في غزة

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء الأحد، أن بلاده مستعدة لبناء 3 مستشفيات في غزة، حال إعادة فتح الحدود البرية بين مصر والقطاع.

وكان الرئيس تبون، يتحدث بصفته مترشحا للانتخابات الرئاسية التي ستنظم في 7 أيلول/ سبتمبر المقبل، وذلك في تجمع شعبي لأنصاره بمحافظة قسنطينة (شرق).

ويخوض الرئيس الجزائري غمار السباق الرئاسي، إلى جانب مرشحين اثنين، هما عبد العالي حساني شريف رئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي) ويوسف أوشيش السكرتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية (يساري/ أقدم حزب معارض).

وقال تبون: "لو فتحوا لنا الحدود بين مصر وغزة، لدينا ما نقوم به.. والجيش جاهز بمجرد ما يتم فتح الحدود (معبر رفح)، سنقوم ببناء 3 مستشفيات في ظرف 20 يوما".

وسبق للرئيس تبون ان استفسر قيادة الجيش، لدى افتتاحه معرض الجزائر الدولي في حزيران/ يونيو الماضي، عن القدرات التصنيعية لهذا النوع من المشافي، وإمكانية إرسالها إلى غزة عندما تتوفر الظروف الملائمة لذلك.

وقال تبون، أمام أنصاره إنه مستعد كذلك "لإرسال المئات من الأطباء إلى غزة.. ونساعد في إعادة بناء ما دمره الصهاينة".

وفي السياق، أكد الرئيس الجزائري أن ما تشهده غزة "ليست حربا حضارية وإنما مجازر يرتكبها الاحتلال الصهيوني".

وأضاف بأنهم يريدون حل القضية الفلسطينية عن طريق "تصفية الفلسطينيين وهذا ما لن نقبل به".

وبدعم أمريكي تشن "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.