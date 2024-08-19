مقتل جندي (إسرائيلي) وإصابة 6 آخرين في هجوم مسيّرة من جنوب لبنان

قُتل جندي "إسرائيلي" وأصيب 6 آخرين، صباح اليوم الإثنين، بانفجار مسيّرة مفخخة أطلقت من لبنان باتجاه مستوطنة "يعرا" بالجليل الغربي، شمال فلسطين المحتلة.

وقال موقع "حدشوت حموت" العبري، إن جنديًا قتل وأصيب 6 آخرين وصفت جراح أحدهم بالخطيرة جراء انفجار المسيرات في مستوطنة "يعرا" بالجليل.

وأعلن الناطق باسم جيش الاحتلال انفجار عدة طائرات مسيرة في مستوطنة "يعرا" بالجليل الغربي.

وأكدت مصادر عبرية، اندلاع حريق إثر انفجار المسيّرة في موقع بمستوطنة "يعرا" بالجليل الغربي.

وأكدت القناة 12 العبرية، أن حوالي 5 طائرات مسيرة مفخخة لحزب الله استهدفت منطقة يعرا في الجليل الغربي، كما دوت صفارات الإنذار هذا الصباح أيضًا في منطقة نهاريا.