القسام تتبنى مع سرايا القدس عملية التفجير في (تل أبيب)

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، بالاشتراك مع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تنفيذ العملية الاستشهادية التي وقعت مساء أمس الأحد، في مدينة "تل أبيب".

وأكدت الكتائب في بيان مقتضب وصل "الرسالة نت" الاثنين، أن العمليات الاستشهادية بالداخل المحتل ستعود للواجهة طالما تواصلت مجازر الاحتلال وعمليات تهجير المدنيين واستمرار سياسة الاغتيالات.

وصباح الإثنين، قالت شرطة الاحتلال، وفق ترجمة "صفا": إن "أغلب الاعتقاد أن انفجار تل أبيب عملية، وأن العبوة الناسفة انفجرت قبل أوانها في الشخص الذي كان يضعها على جسده".

من جهتها، قالت القناة (13) العبرية، وفق ترجمة "صفا"، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن منفذ عملية تفجير الشاحنة في "تل أبيب" الليلة الماضية، في الخمسين من عمره، ووصل من مدينة نابلس.

وأعلنت شرطة الاحتلال عن رفع حالة التأهب في "تل أبيب" عقب عملية التفجير.