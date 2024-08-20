الصحة بغزة: ما زلنا ننتظر وصول التطعيمات لمكافحة شلل الأطفال

قالت وزارة الصحة في غزة، يوم الثلاثاء، إنها ما زالت بانتظار وصول التطعيمات الخاصة بحملة مكافحة مرض شلل الأطفال.

وأضافت الوزارة في بيان مقتضب، "لكي نصل لكل طفل نحتاج إلى ظروف آمن، وهذا يتطلب وقف لإطلاق النار خلال فترة تنفيذ الحملة".

والجمعة الماضي، أعلنت الصحة عن تسجيل أول حالة مصابة بشلل الأطفال في قطاع غزة.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل عدة لجان مختصة للقيام بحملة ذات مهام مختلفة للحد من انتشار وباء شلل الأطفال بمشاركة منظمة الصحة العالمية واليونسيف و"أونروا"، وعدد من الخبراء.

وبينت أنه تم استكمال الإعداد و التجهيز لحملة التطعيم لمكافحة مرض شلل الأطفال، والتي تستهدف الأطفال دون سن 10 سنوات وبانتظار وصول التطعيمات إلى قطاع غزة.

وأكدت أن حملة التطعيم لن تكون كافية إذا لم يكن هناك حلول جذرية لمشاكل الصرف الصحي وتجمع النفايات بين خيام النازحين وتوفر مياه الشرب الصحية ووقف العدوان.