أُصيب مستوطنان "إسرائيليان"، صباح اليوم الأربعاء، عقب سقوط صواريخ أُطلقت من الجنوب اللبناني تجاه مستوطنة "كتسرين" بالجولان السوري المحتل.

وأفادت مصادر عبرية بأن مستوطنين اثنين أُصيب بجروح أحدهما وُصفت بالمتوسطة، جراء سقوط صواريخ على مستوطنة "كتسرين" في الجولان المحتل.

وقالت المصادر، إن حريقًأ كبيرًا اندلع بفعل سقوط صواريخ في مستوطنة كتسرين بالجولان السوري المحتل.

وذكر الصحفي الإسرائيلي "يوسي يهوشوع"، لأول مرة، يطلق حزب الله النار بشكل مباشر على أهداف مدنية في "كتسرين" بالجولان ويصيبها.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنه رصد إطلاق نحو 50 صاروخًا من لبنان تجاه منطقة كتسرين في الجولان.

وعلّق زعيم المعارضة في دولة الاحتلال، يائير لابيد: "الحكومة خسرت الشمال".

وأعلن حزب الله في بلاغ عسكري، أن مجاهدي المقاومة الإسلامية قصفوا قاعدة تسنوبار اللوجستية في الجولان السوري المحتل بصليات من صاروخ ‏كاتيوشا.

وقال حزب الله، "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداء ‏العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع".