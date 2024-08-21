مفوض (أونروا): هل بقي من الإنسانية شي؟

قال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، الأربعاء، إن غزة لم تعد مكانا للأطفال، بعد تقارير عن "مقتل وجرح أطفال، واحتراق بعضهم حتى الموت، في هجون لمدرسة تابعة للوكالة في مدينة غزة".

وتساءل لازاريني في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" قائلا: "هل بقي من الإنسانية شيء؟".

وأوضح مفوض "أونروا"، أن "الأطفال في غزة هم الضحية الأولى لهذه الحرب التي لا ترحم".

وتابع أنه "لا يمكن السماح لما لا يطاق ان يصبح قاعدة جديدة"، مستدركا أن "وقف إطلاق النار في غزة تجاوز موعده".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 40 ألفا و223 شهيدا، وإصابة 92 ألفا و981 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.