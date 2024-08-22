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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
قتل أطفال غزة وقطع رؤوسهم وتجويعهم.. وحشية (إسرائيل) المسكوت عنها
22 اغسطس 2024 . الساعة: 10:28 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/296289
كلمات مفتاحية
الحرب على غزة
طوفان الأقصى
قتل الأطفال
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