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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: قتل أطفال غزة وقطع رؤوسهم وتجويعهم.. وحشية (إسرائيل) المسكوت عنها

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https://alresalah.ps/p/296289

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الحرب على غزة طوفان الأقصى قتل الأطفال

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