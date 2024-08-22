استهجن الدفاع المدني في غزة، يوم الخميس، رفض الاحتلال الإسرائيلي التنسيق للسماح لطواقمه إجلاء المصابين من عائلة "أبو هدروس" المحتجزين داخل منزلهم الذي دمره فوق رؤوسهم وهم بداخله أمس الأربعاء، في منطقة حمد بخانيونس.

وأدان في بيان صحفي، صمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، رغم المناشدات والاتصالات العديدة التي وصلتهم لإنقاذ حياة المصابين والمفقودين في منزل أبو هدروس.

وأكد أن استمرار تجاهل استغاثات المحتحزين المصابين من عائلة أبو هدروس سيجعلهم في صفوف الشهداء، مثل الآلاف ممن استشهدوا لعدم تمكن طواقمنا من الوصول إليهم وإنقاذ حياتهم.