الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

الدفاع المدني يدين رفض الاحتلال السماح لطواقمه إجلاء مصابي عائلة "أبو هدروس"

الرسالة نت

استهجن الدفاع المدني في غزة، يوم الخميس، رفض الاحتلال الإسرائيلي التنسيق للسماح لطواقمه إجلاء المصابين من عائلة "أبو هدروس" المحتجزين داخل منزلهم الذي دمره فوق رؤوسهم وهم بداخله أمس الأربعاء، في منطقة حمد بخانيونس.

وأدان في بيان صحفي، صمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، رغم المناشدات والاتصالات العديدة التي وصلتهم لإنقاذ حياة المصابين والمفقودين في منزل أبو هدروس.

وأكد أن استمرار تجاهل استغاثات المحتحزين المصابين من عائلة أبو هدروس سيجعلهم في صفوف الشهداء، مثل الآلاف ممن استشهدوا لعدم تمكن طواقمنا من الوصول إليهم وإنقاذ حياتهم.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/296293

كلمات مفتاحية

غزة مقاومة حرب غزة طوفان الأقصى الدفاع المدني بغزة

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر