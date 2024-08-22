خاص| الجاليات الفلسطينية بأوروبا: أمريكا رأس حرب الإبادة والمسؤولة عنها

قال جورج رشماوي رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية بأوروبا، أن الموقف الأمريكي تجاوز مرحلة الانحياز لدولة الاحتلال، وأصبح في موقع المنفذ الفعلي لحرب الإبادة بحق سكان القطاع.

وأكدّ رشماوي لـ"الرسالة نت"، أنّ الموقف الأمريكي حيال وقف حرب الإبادة، "مخادع ومضلل"، وأنّ وزير خارجية أمريكيا انتوني بلينكن، "تحول لوزير حرب، وهو يعمل على مساندة حكومة اليمين الفاشي في دولة الاحتلال".

وبين رشماوي أن الإدارة الامريكية تنازلت عن كل الأوراق التي تحقق شيئا من أدنى المطالب الفلسطيني، وتبنت خطة الاحتلال والإحلال والقضم والتقسيم التي يقدمها نتنياهو لبقاء جنوده في غزة.

وشددّ على أنّ واشنطن تتخذ من قضية المفاوضات، "غطاءً لكسب الوقت في المنطقة، ولتحقيق أهداف الحزب الديمقراطي في الانتخابات الامريكية".

ودعا لموقف دولي حاسم يوقف حرب الإبادة المسعورة، التي من شأنها أن تفجر الأوضاع في المنطقة والعالم.

ونادى رشماوي بموقف غربي يخلع عن نفسه رداء العباءة الامريكية، التي تعمل لتحقيق أهداف إسرائيل في القتل والابادة.