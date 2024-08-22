قال رهيف لافي عوض الله عضو لجان المقاطعة وعضو تحالف الجاليات الفلسطينية في الولايات المتحدة الامريكية، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يلعب دور وزير الخارجية "الإسرائيلي"، وليس ممثلا لمصالح بلاده.

واعتبر لافي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، موقف إدارة بايدن، تأكيد على شراكتها التامة والكاملة في حرب الإبادة التي تستهدف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للشهر الحادي عشر على التوالي، وتستهدف أيضا الضفة والقدس.

وأكدّ لافي أن الإدارة الامريكية تتخذ من مفاوضات التهدئة، ورقة انتخابية فقط، تقدمها وتأخرها، وفق ما يحقق مصلحتها في إدارة المشهد الانتخابي، وتماشيًا مع ما يحقق مصلحتها في استطلاعات الرأي التي تجريها المؤسسات الأمريكية.

وذكر أن الحزبين المتنافسين على الانتخابات "الجمهوري والديمقراطي"، يضعان الدم الفلسطيني على بازار الانتخابات، ويجعلانه موضعا للتنافس فيما بينهم، "من يقدم الرضا أكثر للوبي الإسرائيلي".

وشددّ لافي على أن هذا الموقف يعبر عن حقيقة التحرك الأمريكي، الذي يتخلى بالكلية عن المبادئ والقيم المزعومة التي تنادي بها أمريكا، وتتمسك فقط بما يحقق مصلحة نجاح أي منهم في موقع الرئاسة.