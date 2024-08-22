(أنقذوا الأطفال) تطالب بريطانيا بوقف مبيعات الأسلحة للاحتلال (الإسرائيلي)

طالبت منظمة "أنقذوا الأطفال" (غير حكومية مقرها لندن)، الحكومة البريطانية بتعليق فوري لجميع مبيعات الأسلحة إلى دولة الاحتلال "لخطورة استخدامها بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".

وقالت المنظمة الدولية في تدوينة على منصة "إكس" اليوم الخميس "نشعر بحزن شديد عندما نرى أن 6 أطفال بينهم 4 توائم في العاشرة من العمر، وأمهم، هم أحدث ضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية في غزة".

وأضافت: "نحن ببساطة لا نستطيع قبول العنف الذي لا يزال الأطفال الفلسطينيون يواجهونه كأمر طبيعي".

ودعت المنظمة "حكومة المملكة المتحدة إلى التعليق الفوري لجميع مبيعات الأسلحة إلى حكومة إسرائيل، نظرًا للخطر الواضح المتمثل في أنه قد يتم استخدامها لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".

وكشفت منظمة "أنقذوا الطفولة" عن أن "100 بالمئة من أطفال غزة غير قادرين على الذهاب إلى المدرسة".

وختمت بالتأكيد على أن "التعليم هو حق أساسي لكل طفل، وهذا الحق لا ينتهي في أوقات الطوارئ".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدعومة من الولايات المتحدة وأوروبا، ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 321 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 بالمئة من السكان.