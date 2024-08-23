تواصل المظاهرات المؤيدة لفلسطين في شيكاغو

تتواصل المظاهرات المؤيدة لفلسطين في مدينة شيكاغو الأميركية، احتجاجًا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة والدعم الأميركي لـ"إسرائيل"، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة وحملات اعتقال للعديد من المتظاهرين.

وتأتي المظاهرات مع قرب انتهاء أعمال المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، وتركيز برنامج الحزب على حماية "إسرائيل" وتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني.

وبدعم أمريكي تشن "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل "تل أبيب" الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.