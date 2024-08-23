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(القسام) تستهدف 4 دبابات (ميركافا) بقذائف (الياسين) و (تاندوم) جنوبي قطاع غزة

الرسالة نت - غزة

أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أنها استهدفت أربع دبابات "ميركافا" بقذائف (الياسين 105) و(تاندوم) جنوبي قطاع غزة.

وقالت "القسام" بتصريح صحفي مقتضب، تلقته "الرسالة نت"، اليوم الجمعة: إنها استهدفت "أربع دبابات صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذائف "الياسين 105" وقذيفة "تاندوم" قرب مفترق أبو الدقة في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع".

وأضافت: "مجاهدو القسام يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة جنوب حي الزيتون في مدينة عزة ويوقعون قتلى وجرحى في صفوفهم وهبوط طائرة "يسعور"  لإخلائهم".

وأكدت أنه ظهر أمس، "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية متمركزة داخل مدرسة كمال عدوان بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات والاشتباك مع أفرادها من مسافة صفر وإيقاعهم بين قتيل وجريح في حي تل السلطان غرب مدينة رفح".

 

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القسام عمليات فدائية حرب غزة

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