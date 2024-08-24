شاهد| هجوم للحوثيين يشعل 3 حرائق بسفينة في البحر الأحمر

ذكرت تقارير، الجمعة، أن المياه جرفت سفينة في البحر الأحمر بعد اندلاع 3 حرائق على متنها، إثر هجوم من "الحوثيين".

وقالت وكالة بحرية بريطانية، إن "3 حرائق اندلعت على متن ناقلة للنفط ترفع علم اليونان وتمّ نقل طاقمها منها بعد تعرّضها لهجوم من الحوثيين".

وأوضحت وكالة "يو كيه إم تي أو" التي تديرها القوات البحرية البريطانية، أنها "تلقت تقريرا برصد اندلاع 3 حرائق على متن الناقلة سونيون"، مشيرة إلى أن "السفينة تنجرف على ما يبدو".

وينفذ "الحوثيون" منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، هجمات في البحر الأحمر تستهدف سفنا "إسرائيلية" أو أي سفن متوجهة إلى "إسرائيل"، "دعما ونصرة للشعب الفلسطيني".

وأعلنت جماعة "أنصار الله" في وقت سابق، أنها لن "توقف هجماتها في البحر الأحمر حتى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة ورفع الحصار عن القطاع وإدخال المساعدات الإنسان.

وبالتزامن مع ذلك، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 40 ألفا و265 شهيدا، وإصابة 93 ألفا و144 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.