وفد من حماس يصل القاهرة مساء اليوم للاستماع لنتائج المفاوضات

يصل وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء يوم السبت، إلى العاصمة المصرية القاهرة، بناءً على دعوة من الوسطاء في مصر وقطر.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق في تصريح صحفي، إن وفدًا برئاسة خليل الحية يصل إلى القاهرة، مساء اليوم، بناءً على دعوة الوسطاء في مصر وقطر، للاستماع لنتائج المفاوضات التي جرت في القاهرة.

وشددت الحركة على التزامها بما وافقت عليه في 2 يوليو/ تموز الماضي، والمبني على إعلان بايدن وقرار مجلس الأمن.

وأكدت جاهزيتها لتنفيذ ما اتفق عليه، مطالبة بالضغط على الاحتلال وإلزامه بتنفيذ ذلك ووقف تعطيل التوصل لاتفاق.