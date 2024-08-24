قال الدفاع المدني في قطاع غزة، يوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي قلص المناطق التي يدعي أنها "إنسانية آمنة" في القطاع من 230 كم إلى 30 كم.

وأوضح الدفاع المدني في بيان صحفي، أنه في بداية الاجتياح الإسرائيلي البري لقطاع غزة مطلع تشرين ثاني/نوفمبر 2023 الماضي دفع الاحتلال مئات آلاف المواطنين في شمال القطاع للنزوح إلى المناطق الجنوبية، بإدعائه أنها مناطق "إنسانية آمنة"، وكانت مساحتها 230 كم مربع أي 63% من مساحة القطاع، وتشمل أراضي زراعية ومرافق تجارية وإقتصادية وخدماتية تصل مساحتها إلى 120 كم مربع.

وأضاف أنه في مطلع كانون أول/ديسمبر الماضي عند اجتياحه محافظة خان يونس قلص الاحتلال هذه المناطق لتصل إلى 140 كم مربع بما نسبته 38.3% من إجمالي مساحة القطاع، وتشمل مساحات زراعية ومرافق اقتصادية وتجارية وخدماتية.

وتابع "وفي مايو الماضي عند اجتياحه لمحافظة رفح قلص أيضًا، المنطقة الإنسانية إلى 79 كم مربع، أي ما نسبته 20% من مساحة القطاع، وبقيت أيضًا تشمل أراضي زراعية ومرافق خدماتية وتجارية واقتصادية.

وأشار إلى أن الاحتلال زاد في منتصف حزيرن/يونيو الماضي أيضًا، من تقليصه للمنطقة الإنسانية لتصل إلى 60 كم مربع، أي ما نسبته 16.4% من إجمالي مساحة قطاع غزة.

وتشمل هذه المنطقة مساحات طرقات وشوارع وخدمات وحمامات زراعية ومقابر، وغيرها من الأراضي التى لا يمكن أن تكون مناطق إيواء آمنة.

وحسب الدفاع المدني، فإن الاحتلال في منتصف تموز/يوليو الماضي قلص المنطقة إلى 48 كم مربع، أي ما نسبته 13.15% من إجمالي مساحة القطاع، تتضمن أيضًا مساحات ومرافق خدماتية وتجارية واقتصادية.

وخلال آب/أغسطس الحالي، قلص كذلك المناطق "الإنسانية" إلى 35 كم مربع بما يعادل 9.5% من إجمالي مساحة القطاع، شملت تقريبًا 3.5% مساحات زراعية وخدماتية وتجارية.