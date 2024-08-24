المغني: شعبنا بكل فصائله وقواه وعشائره مع مطالب المقاومة

أكدّ الحاج أبو سلمان المغني رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر في فلسطين، أن شعبنا الفلسطيني بكل قواه وفصائله وعشائره، يقف ويصطف خلف مطالب المقاومة.

وقال المغني لـ"الرسالة نت"، إن المقاومة تعبر عن المطالب المحقة والعادلة والإنسانية لشعبنا، ولن نقبل بأقل من أن يندحر الاحتلال عن كل أرضنا، ويوقف حربه المسعورة ضد شعبنا، ويرفع الحصار الجائر المفروض على شعبنا منذ عشرين عاما، ويتم إعادة إعمار ما دمره في حرب الإبادة".

وذكر المغني أن هذه المطالب هي أدنى حقوق شعبنا العادلة والمحقة، والتنازل عنها مرفوض شعبيا، ولن يقبل شعبنا أن يعود عبر الحلابات أو البوابات الالكترونية.

وشددّ على أن مقاومة شعبنا وبطولتها واستمرار نضالها سيدفع الاحتلال في نهاية المطاف؛ لوقف مجازره ومسلسل ارهابه.

ودعا الدول العربية والإسلامية، لفرض أوراق قوتها على الطاولة، ودعم شعبنا الفلسطيني في مطالبه والانتقال لمربع الاصطفاف لحماية شعبنا.