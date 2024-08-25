الشعبية لـ(الرسالة): الوقت لا يصبّ في صالح الاحتلال

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية عمر مراد، أن جبهات الإسناد تمثل ركنا فاعلا ورئيسيا في المواجهة، وأنّها لم تعد في سياق الفعل الإسنادي فحسب.

وأكدّ مراد لـ"الرسالة نت"، أنّ تمادي الاحتلال في جرائمه وعدوانه، وحرب الإبادة التي يستهدف فيها القطاع؛ ستقود لاتساع رقعة النار بما يتجاوز حدود الأقليم في تداعياتها.

وأضاف مراد: "الوقت اليوم لا يصب لصالح الاحتلال، وهو يدرك أنّه أحاط نفسه بكتلة نار ملتهبة".

وذكر أنّ قوى المقاومة في المنطقة وضعت امكانياتها لدى المقاومة الفلسطينية، وأكدّت أنها مع ما تختاره ومع ما تراه مناسب لقضيتها.

وشدد على أن الهدف الرئيسي لكل ما يحدث هو الدفع تجاه انهاء حرب الإبادة التي تستهدف القطاع.