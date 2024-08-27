الدفاع المدني: الاحتلال ينتهج سياسة النزوح تحت الموت بحق المواطنين

أكد الدفاع المدني في قطاع غزة، يوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصبحت تنتهج خلال توغلاتها العسكرية في المناطق السكنية بالقطاع سياسة تشريد ونزوح المواطنين المدنيين تحت نيران أسلحتها وقذائف دباباتها العشوائية، ما تسبب في قتل وإصابة المئات منهم.

وقال في بيان صحفي، إن سياسة "النزوح بالموت" التي تنفذها قوات الاحتلال في المناطق التي تعاود التوغل فيها فاقمت من صعوبات عمل طواقمه، وحالت دون الوصول إلى المواطنين الذين يحاصرون في هذه المناطق خاصة الذين يصابون ويصل بهم الأمر إلى الموت.

وطالب الدفاع المدني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الطفل بالتدخل لمنع الاحتلال من الاستمرار في هذه السياسة.