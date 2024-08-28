خاص| استكمالا لحرب الإبادة.. الاحتلال يطوقّ جنين ويعزلها عن محيطها

شنّت سلطات الاحتلال منذ صباح اليوم، عملية عسكرية عدوانية واسعة طالت عدد من مدن ومحافظات ومخيمات الضفة، وعزلت فيها بعض المحافظات عن الأخرى، فيما تقول مصادر محلية في مدينة جنين، إن الاحتلال بدأ بتطبيق سيناريو الإبادة على غرار "غزة" بنموذج مصغر".

وقال رشيد منصور عضو لجنة إعمار جنين، إن المدينة مطوقة بشكل كامل، وعزلها الاحتلال عن بقية المحافظات الأخرى، وقطع عنها المياه والكهرباء، كما شرع بتجريف الشوارع وتدميرها.

وأكدّ منصور لـ"الرسالة نت" أن الاحتلال يفرض طوقا وحصارا على مشافي المدينة الرئيسية جنين وابن سيناء، كما انه قام بقطع المياه عنهما.

وذكر أن حجم القوات والآليات غير مسبوق في تاريخ اجتياح المدينة، في مؤشر برغبة قوات الاحتلال ارتكاب حرب إبادة شاملة في المخيم، وبقية المخيمات التي يحاصرها.

وبين منصور أنّ قوات الاحتلال تدمر البنية التحتية وتقوم بتجريف الأعمدة والجدران بموازاة الشوارع الرئيسية للمخيم.

بدوره، قال النائب الأول في المجلس التشريعي د. حسن خريشة، إن ما يحدث في جنين وبقية محافظات الضفة هي استكمال لحرب الإبادة التي تستهدف إبادة وتصفية الشعب الفلسطيني، وتهجيره عن أرضه.

وأضاف خريشة لـ"الرسالة نت"، أن هذه الحرب وإن كانت تستهدف بعض المخيمات؛ لكنها ستطال كل مدن ومحافظات وقرى ومخيمات الضفة؛ التي تتعرض لحرب إبادة بأشكال مختلفة من عمليات للجيش، وأخرى من عمليات حرق وتدمير تقوم بها عصابات المستوطنين.

وذكر أن جيشي الاحتلال والمستوطنين، يتبادلان المهام لتحقيق عملية "ترانسفير"، تدميري يستهدف نسف الشعب الفلسطيني وإزالته عن أرضه.

يتبع،،