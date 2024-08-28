حماس: محاصرة الاحتلال للمستشفيات في طولكرم وجنين انتهاك للقانون الدولي والإنساني

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الأربعاء، أن محاصرة جيش الاحتلال الإسرائيلي الفاشي للمستشفيات في مدينتي طولكرم وجنين، وتجريف الطرق حولها وقطعها أمام وصول فرق وسيارات الإسعاف، ومنع الجرحى والمصابين من الوصول إليها، في الوقت الذي يَشنّ فيه حملة عسكرية همجية واسعة على مناطق عدة من الضفة المحتلة، هو انتهاك خطير للقانون الدولي والإنساني، ويمثل تهديداً لحياة مئات المرضى والطواقم الطبية داخل المستشفيات.

وحذّرت الحركة في بيان وصل "الرسالة نت"، من نوايا إجرامية لجيش الاحتلال الفاشي تجاه شعبنا الفلسطيني في الضفة المحتلة، ومرافقه المدنية وفي مقدمتها المستشفيات، وارتكابه جرائم وانتهاكات على غرار حربه الوحشية في قطاع غزة، والتي طالت المرافق الصحية والمستشفيات والمجمعات الطبية، إمعاناً في حرب الإبادة التي يشنها على شعبنا الفلسطيني.

وطالبت المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرّك العاجل لإرغام الاحتلال على إنهاء استهدافه للمستشفيات والقطاع الصحي، والعمل على وقف هذه الجرائم والانتهاكات المتصاعدة بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته.