الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الوضع الكارثي بالضفة

حذرت الأمم المتحدة من أن العملية العسكرية الكبيرة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء في الضفة الغربية المحتلة قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور في الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رافينا شامداساني، الأربعاء.

وأوضحت "شامداساني" أن "الهجمات الواسعة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة تنذر بمزيد من التدهور في الوضع الكارثي الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية".

وأشارت إلى أن "الهجمات الإسرائيلية التي وقعت اليوم أسفرت عن مقتل 9 فلسطينيين على الأقل، بينهم طفلان، في مناطق جنين وطوباس وطولكرم، مما يرفع إجمالي عدد القتلى في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 637 شخصًا".

وبدأت قوات الاحتلال منذ فجر الأربعاء، عملية اجتياح واسعة في مدن ومخيمات جنين وطولكرم وطوباس شماليّ الضفة الغربية، تخلله قصف بغارات جوية وإطلاق الرصاص على المواطنين، وحصار المستشفيات والأهالي ومنعهم من الدخول أو الخروج، وحتى الآن بلغ عدد شهداء هذا العدوان 9 وعدد من الجرحى.

يُذكر أنّ الضفة الغربية تشهد تصاعدًا في عمليات الاقتحام الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب الأخيرة على قطاع غزة قبل عشرة أشهر، ووفقًا لمصادر طبية فلسطينية، خلفت هذه الاعتداءات أكثر من 660 شهيدًا وحوالي 5400 جريح منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.