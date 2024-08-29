الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 4 مجازر خلال 24 ساعة أدت لارتقاء 68 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات (68) شهيدا و (77) إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إنه "لا يزال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأكدت "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40 ألفا و 602 شهيدا، و 93 ألفا و 855 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر الماضي.

ودعت الوزارة ذوي شهداء ومفقودي العدوان على غزة، لضرورة استكمال بياناتهم، بالتسجيل عبر موقعها الإلكتروني، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلاتها.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.