حماس: جرائم الاحتلال ستشعل الأرض لهيبًا بالضفة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن استمرار حملة الاحتلال وعدوانه العسكري الغاشم على محافظات الضفة الغربية المحتلة وما تشهده الساعات الأخيرة من توغلات واستهدافات تركزت في جنين وطولكرم وطوباس وغيرها، لن تفلح في كسر إرادة شعبنا ومقاومتنا.

ونعت الحركة في بيان صحفي، الخميس، شهداء شعبنا، ومنهم الشهيد المقاوم محمد أبو شجاع قائد كتيبة طولكرم في سرايا القدس ورفاقه المقاومين، الذين ارتقوا بنيران الاحتلال صباح اليوم.

وشددت على أن جرائم الاحتلال ستشعل الأرض لهيبًا تحت أقدام جيشه المذعور وقطعان مستوطنيه، وستفجر بركان الغضب الكامن بالضفة، بسبب ممارساته وعنجهيته المتواصلة.

وقالت: "نشد على أيدي المقاومين من كتائب القسام وكافة الأذرع العسكرية الذين يستبسلون في التصدي لهذا العدوان، ويواجهون اقتحاماته واعتداءاته الهمجية، من خلال الاشتباك المباشر مع قوات الاحتلال واستهداف آلياته بالعبوات الناسفة".

وأكدت أن الاحتلال ينتظره مزيد من الخسائر والخيبات، وتعميق أزمته وذعره الأمني الممتد من غزة إلى الضفة وكل الساحات المنخرطة في معركة "طوفان الأقصى".

وأضافت أن "ضربات المقاومين الأبطال ستقض مضجعه، وستكون لجنوده بالمرصاد".

ودعت حماس، أبناء شعبنا في الضفة لمزيد من الوحدة والتلاحم مع المقاومة، وتكثيف الزخم الجماهيري والمواجهة الميدانية مع الاحتلال ومستوطنيه، حتى دحر العدوان وكنس الاحتلال ونيل حريتنا وحقوقنا المشروعة.