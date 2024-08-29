حماس تحمل الاحتلال مسؤولية استهداف قافلة لبرنامج الغذاء العالمي

حملت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الخميس، جيش الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جريمة إطلاق النار التي تعرضت لها قافلة تتبع لبرنامج الغذاء العالمي مساء الأربعاء، أثناء مرورها قرب حاجز عسكري في المنطقة الوسطى لقطاع غزة، بعد أن أوصلت شحنة مساعدات إنسانية.

واعتبرت الحركة في بيان وصل"الرسالة نت"، ذلك هجومًا متعمدًا يهدف لترويع وإرهاب المؤسسات الإنسانية عن تقديم واجبها في إغاثة شعبنا الذي يتعرض لحرب إبادة.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات التي تُجبر الاحتلال على وقف التعرض للمؤسسات الإنسانية في غزة.

ودعت إلى محاسبة الاحتلال وقادته مجرمي الحرب على جرائمهم المستمرة ضد شعبنا في قطاع غزة، والمؤسسات الإغاثية وطواقم العمل الإنساني التي قتل الاحتلال منها أكثر من 200 شخص أثناء قيامهم بعملهم الإنساني في إغاثة شعبنا.