دعوات متزايدة لاستقالة هيرتسي هاليفي وسط تراجع ثقة جنود الاحتياط

نقلت صحيفة جيروزاليم بوست (الإسرائيلية) عن استطلاع لمعهد ميسغاف للأمن القومي والإستراتيجية الصهيونية أن 58% من جنود الاحتياط في الجيش (الإسرائيلي) فقدوا ثقتهم برئيس الأركان هيرتسي هاليفي.

وأظهر الاستطلاع الذي استند إلى ردود 574 جندي احتياط أن 49% منهم يعتقدون أن هاليفي لا بد أن يستقيل في أقرب وقت ممكن.

في المقابل، قال 28% إنه يجب أن يستقيل فقط عندما تنتهي الحرب بالكامل، وهو أمر ليس له تاريخ نهاية واضح، في حين قال 12% آخرون إنه يجب ألا يستقيل حتى تصدر جميع تحقيقات الجيش بشأن فشل السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت الصحيفة أن عددا من كبار جنود الاحتياط كانوا قد طالبوا هاليفي بالاستقالة في يونيو/حزيران الماضي، عندما بدا أن العملية العسكرية في رفح ستنجح، ولم تكن هناك عمليات أخرى واسعة النطاق في قطاع غزة.

وأشار الاستطلاع أيضا إلى أن جنود الاحتياط لديهم ثقة منخفضة جدا في إدارة القيادة العليا للجيش للحرب بشكل عام.

يشار إلى أن صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية كانت قد توقعت في أبريل/نيسان الماضي أن يستقيل هاليفي وضباط كبار آخرون، ضمن "تأثير الدومينو" لاستقالة رئيس الاستخبارات العسكرية (أمان) أهارون حاليفا على خلفية الفشل في التنبؤ بهجوم طوفان الأقصى، وهو ما لم يحدث.

وهاجم عدد من كبار ضباط الهيئة العامة لجيش الاحتلال، هاليفي في يونيو/حزيران الماضي بسبب العمليات العسكرية المتعثرة في قطاع غزة.

وأفادت القناة الـ12 (الإسرائيلية) آنذاك باندلاع مشادات كلامية خلال اجتماع بين كبار جنرالات الجيش الإسرائيلي مع هاليفي، حيث ألقى الجنرالات باللوم عليه في ما يتعرض له الجيش من خسائر في غزة، وفشله في تحقيق إنجازات حاسمة.