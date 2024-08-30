أونروا: الاحتلال قتل 150 طفلًا بالضفة منذ 7 أكتوبر

قال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، يوم الجمعة، إن "إسرائيل" قتلت أكثر من 150 طفلًا فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة، منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وأضاف لازاريني، عبر منصة "إكس"، أن "أرقام منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، تُؤكد أن 150 طفلًا على الأقل قتلوا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي".

وذكر أن الوكالة علقت خدماتها في العديد من مخيمات الضفة، بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وشدد على أن العملية الإسرائيلية تؤثر على عشرات الآلاف من الأشخاص في 4 مخيمات للاجئين شمال الضفة.