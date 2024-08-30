الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

أونروا: الاحتلال قتل 150 طفلًا بالضفة منذ 7 أكتوبر

الرسالة نت -الضفة المحتلة

قال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، يوم الجمعة، إن "إسرائيل" قتلت أكثر من 150 طفلًا فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة، منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وأضاف لازاريني، عبر منصة "إكس"، أن "أرقام منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، تُؤكد أن 150 طفلًا على الأقل قتلوا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي".

وذكر أن الوكالة علقت خدماتها في العديد من مخيمات الضفة، بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية.

 وشدد على أن العملية الإسرائيلية تؤثر على عشرات الآلاف من الأشخاص في 4 مخيمات للاجئين شمال الضفة. 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/296435

كلمات مفتاحية

الضفة حرب غزة قتل الاطفال

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر