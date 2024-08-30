الصحة العالمية: 17 مستشفى فقط تعمل جزئياً في قطاع غزة

قال مدير الطوارئ العالمية بمنظمة الصحة العالمية مايك رايان، اليوم الجمعة، إن 17 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى في غزة تقدم الخدمات جزئيا.

جاء ذلك في مناقشة للوضع الصحي في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مدمر، شارك فيها رايان عبر الإنترنت.

وذكر رايان أن المستشفيات معرضة للخطر بسبب الأضرار المادية ونقص الوقود ومحدودية الإمدادات الطبية وقلة الموظفين.

وأشار إلى استمرار الإبلاغ عن الهجمات على خدمات الرعاية الصحية في غزة، حيث دُمِّر نظام الرعاية الصحية إلى حد كبير.

وقال: "وثقت منظمة الصحة العالمية 1098 هجوما على خدمات الرعاية الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة بين 7 تشرين الأول/ اكتوبر 2023 و22 آب/ اغسطس 2024، وقع 492 منها في غزة"، مضيفا أن

"تلك الهجمات أسفرت عن 747 قتيلا و969 جريحا".