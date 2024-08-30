القيادي شديد: استشهاد قادة المقاومة سيوسع من عملياتها ويزيد قوتها

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عبد الرحمن شديد، إن استشهاد قادة المقاومة في الضفة الغربية لن ينال منها، بل سيؤدي إلى توسيع عمليات المقاومة في الميدان.

وأكد "شديد"، في تصريحات إعلامية، اليوم الجمعة، اطلعت عليه "الرسالة نت"، على أنه "لا خيار أمام الشعب الفلسطيني سوى المقاومة الشاملة في كافة الأراضي الفلسطينية بعد فشل كافة الخيارات الأخرى".

وبين القيادي في "حماس"، أن "الصمت العالمي عن كل تلك الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، جعلت الشعب الفلسطيني يوقن بأنه وحيد ولن يعيد حقه في أرضه وتقرير مصيره غير طريق المقاومة لردع هذا الاحتلال الغاشم".

وأضاف "شديد"، أن "حجم الانتهاكات والدمار الذي ألحقة الاحتلال خلال اقحامه المتواصل منذ ايام لمدن الضفة الغربية كبير، من تجريف الطرقات وشبكات الصرف الصحي وقطع الكهرباء، وتدمير البنى التحتية وجميع سبل الحياة، إلى جانب استهداف الشباب الفلسطيني داخل المخيمات وقتل واعتقال عدد كبير منهم كل ذلك في عدة أيام".

وتابع القول إن "الاحتلال يريد قهر الحاضنة الشعبية التي تلتف حول المقاومة الفلسطينية في هذه المدن، لكن النتيجة عكسية فهنالك المزيد كل يوم من الشبان يلتحقون بالمقاومة لصد همجية الاحتلال بحقهم".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه في الضفة الغربية ومخيماتها لليوم الثالث على التوالي، وسط دمار هائل في ممتلكات الفلسطينيين، إلى جانب الاعتقالات واغتيال المقاومين.