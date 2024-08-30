قائد سرايا القدس بالضفة: نقاتل بكل قوة وعمليتنا مع القسام في تل أبيب لن تكون الأخيرة

أكد قائد سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية المحتلة، يوم الجمعة، أن العملية الاستشهادية المشتركة مع كتائب القسام في "تل أبيب" رسالة مهمة على الجميع التقاطها، ولن تكون الأخيرة.

وقال، قائد سرايا القدس بالضفة في تصريح نشرته القناة الرسمية للسرايا، وفق متابعة "الرسالة نت"، "لقد وصلنا قبل أيام إلى قلب تل أبيب رفقة إخواننا في كتائب القسام ضمن عملية استشهادية بطولية مشتركة، وهذه رسالة مهمة على الجميع أن يلتقطها خاصة أنها لن تكون الأخيرة بإذن الله".

وأضاف "نقول لنتنياهو وقادة العدو أن الأوان قد فات لوأد مشروع المقاومة في الضفة الغربية وأن خلايا ممتدة في كل المدن والمخيمات، وهي الآن تعمل بفضل الله ضمن تشكيلات سرايا القدس والمقاومة المختلفة وسنرى ماذا سيحصل خلال الأيام القليلة المقبلة في الجنود والآليات المتوغلة في مدن جنين وطوباس وطولكرم".

وذكر أن "كتائب سرايا القدس في الضفة ومخيماتها تعمل ضمن وحدة حال مع جميع قوى المقاومة في معركة "رعب المخيمات" تماماً كما هو العمل الميداني في قطاع غزة بمعركة طوفان الأقصى إيماناً بأهمية الإنصهار في بوتقةٍ جامعة بوجه العربدة والفاشية الصهيونية".

واعتبر أن استشهاد القائد محمد جابر "أبو شجاع" وإخوانه سيزيد من إشعال ساحات المواجهة، "وإننا بالشهادة نزداد عزماً وكلما ارتقى شهيد ترتفع نسب التحاق العديد بالمقاومة وترتفع فرص الانتقام من العدو الصهيوني النازي".

وشدد على أن "كتائب سرايا القدس في الضفة الغربية تقاتل العدو بكل قوة وصلابة برفقة قوى المقاومة متسلحين بمعية الله وأمانةَ القتال والمواجهة التي تركها الشهداء والأسرى والجرحى أمانةً في أعناق كل حر وشريف ولن نساوم ولن ننكسر".

وتابع قائد سرايا القدس بالضفة الغربية "تمتزج اليوم دماء مقاتلي سرايا القدس في الضفة وغزة ودمشق ولبنان لتؤكد أن الميدان واحد وأن النصر والشهادة هي خياراتنا التي لن نُبدّل ولن نغيّر فيها وسيظل جهادنا مستمراً وسلاحنا مشرع في كل الساحات على طريق حرية القدس وفلسطين".