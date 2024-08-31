نقابة الصحفيين: نرفض التطبيع الإعلامي باستضافة الناطقين باسم جيش الاحتلال

أعربت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، يوم السبت، عن رفضها التطبيع الإعلامي وفتح بعض الفضائيات شاشاتها ومواقعها امام الناطقين باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت نقابة الصحفيين أنها ورغم ملاحظاتها على السياسات التحريرية لعدد من المؤسسات الاعلامية العربية ورفضها لها خاصة في موضوع التطبيع الاعلامي الذي ترفضه النقابة جملة وتفصيلا وتحت أية مبررات.

وأضافت النقابة " البعض يفتح شاشاته ومواقعه للناطقين بإسم جيش قتلة شعبنا وصحفيينا، فإنها في الوقت ذاته ومنذ السابع من أكتوبر الماضي لم تستضف أي مسؤول من نقابة الصحفيين الفلسطينيين ولم تتعامل مع بياناتها المنتظمة".

وتابعت النقابة أنها ترفض أية تهديدات مباشرة أو غير مباشرة لأي صحفي فلسطيني وتطالب جميع القوى الفلسطينية بتحييد الصحفيين الفلسطينيين عن أية تجاذبات سياسية لأن همنا فقط فلسطين والعمل بمهنية .

وشددت النقابة على أن "التحريض على الصحفيين وملاحقتهم مرفوض ومدان ويجب أن يتوقف فورا وأن المساس بأي صحفي يعمل مع وسيلة إعلام فلسطينية أو عربية أو دولية هو مساس بجميع الصحفيين وستبقى النقابة حارسة للحريات الاعلامية في فلسطين".

وارتفع عدد الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين العاملين في قطاع غزة، منذ بدء حرب الابادة الجماعية على القطاع في 7 من أكتوبر/تشرين أول الماضي، إلى 172 صحفياً، بعد استشهاد الصحفي محمد عبد الفتاح عبد ربه قبل أيام.