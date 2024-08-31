لازاريني: حكومة (إسرائيل) تشتري إعلانات على (غوغل) للتشهير بوكالة (أونروا)

قال مفوض الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، اليوم السبت، إن حكومة إسرائيل تشتري إعلانات على منصة غوغل "للتشهير بالوكالة ومنع المستخدمين من التبرع لها".

وأضاف: "كجزء من حملتها لتقويض وتشويه سمعة "أونروا"، قامت حكومة إسرائيل بشراء إعلانات على غوغل لمنع المستخدمين من تقديم التبرعات للوكالة".

وأكد لازاريني، في منشور على منصة "إكس"، أن "هذا لا يضر بسمعة الوكالة فحسب، بل والأهم من ذلك أنه يعرض حياة موظفينا للخطر".

وطالب مفوض الأونروا بـ"وجوب وقف الجهود المتعمدة لنشر المعلومات المضللة والتحقيق فيها".

وشدد على أن "نشر المعلومات المضللة والخاطئة لا يزال يستخدم سلاحا في الحرب على غزة".

ومنذ سنوات تتعرض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لحملة إسرائيلية شرسة تهدف إلى تفكيكها وإنهاء عملها في رعاية اللاجئين الفلسطينيين.

وتصاعدت الحملة، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بناء على مزاعم بأن عددا من موظفي الأونروا شاركوا في الهجوم، أو أنهم مرتبطون بفصائل المقاومة الفلسطينية، وهي المزاعم التي أخفقت في إثباتها.

كما تعرضت الأونروا لانتهاكات ميدانية، وفق البيانات الصادرة عنها، حيث قُتل منذ بداية الحرب حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي نحو 180 من موظفي الوكالة بقطاع غزة، في حصيلة هي الأكبر من نوعها لعدد ضحايا موظفي الأمم المتحدة في حرب واحدة.