الرجبي لـ(الرسالة): الاحتلال يفرض قيودا مشددّة ودائمة حول الحرم الابراهيمي

قال غسان الرجبي مدير الحرم الإبراهيمي، إن قوات الاحتلال تفرض قيودا مشددة ودائمة حول الحرم الإبراهيمي، محذرا من أن الأشهر الثلاث القادمة، تشكل خطرا على هوية المسجد، بحكم الأعياد اليهودية التي تشهدها هذه المرحلة.

وأوضح الرجبي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أنّ الاحتلال يغلق المناطق الشرقية الجنوبية الغربية للحرم منذ السابع من أكتوبر، كما يفرض بوابات الكترونية وأطواق حديدية وحواجز حول الحرم الابراهيمي.

وأضاف: "الحرم في حالة حصار دائم، وتشديد مستمر، ولا يوجد لدى الاحتلال نيّة بتخفيف هذه القيود".

وتابع الرجبي: "لم تنفك المحاولات الإسرائيلية للسيطرة الكاملة على الحرم؛ لكننا لن نستسلم وسيبقى المكان إسلامي، فهو شقيق المسجد الأقصى ولن نتخلى عنهما".

ومنع الاحتلال الصلاة في الحرم الابراهيمي يوم أمس، في سياق اجراءاته الدائمة لتقسيم المسجد والسيطرة الزمانية والمكانية عليه.