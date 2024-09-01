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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
القطاع الصحي في غزة ينهار
01 سبتمبر 2024 . الساعة: 05:41 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/296477
كلمات مفتاحية
غزة
الاحتلال
الحرب على غزة
الصحة بغزة
طوفان الأقصى
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