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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
تفاصيل حول منطقة بناء الكنيس بالأقصى
01 سبتمبر 2024 . الساعة: 05:43 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/296478
كلمات مفتاحية
الاحتلال
الضفة
القدس
الأقصى
كنيس
طوفان الأقصى
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